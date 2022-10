Jon Mikiver kirjutas Dave Grohlile kirja: tahtsin edastada info, et oled lahe mees

Rokimaailmale iseloomulikest mõnuainetest loobus Grohl juba varakult, kuid on sõltuv hoopis kohvist, millest ta on Mikiveri sõnul ka üledoosi saanud.

"See raamat on ideaalne läbilõige kogu tema elust. Algab sellest, kuidas ta koolis käis ja emaga koos üles kasvas, sest varajases eas tal isa läks kodust ära. Kuidas ta tegelikult tuli keskkoolist ära, et hakata oma muusikukarjääri taga ajama. Kes teda kõige rohkem selles toetas, oli ta ema. Kuidas ta siis tundis, et ei oska midagi muud teha, peab muusikat mängima ja hakkas tuuritama. Ta oli 15-16aastane, kui läks üle Ameerika tuurile oma esimeste punkbändidega. Omakorda siis jõudis Nirvanasse. See kõik on ilusasti siin kaante vahel olemas, kuni lõpuni välja, mis ta tänapäeval teeb," võttis Mikiver raamatu kokku.

Üks raskemaid momente Grohli elus oli bändikaaslase Kurt Cobaini surm, mil trummar ei tahtnud enam ka ise muusikast midagi kuulda. Mõni aeg hiljem jõudis ta siiski Foo Fightersini.

Riias Foo Fightersit soojendades õnnestus Mikiveril ka endal Grohliga kohtuda. Lühike kohtumine oli muusiku sõnul pigem pealiskaudne, küll aga kirjutas ta rokkarile kirja. "Tahtsin talle lihtsalt edastada info, et sa oled lahe mees. Mulle väga meeldib, mis sa teed ja tore, et sa lased meil ennast soojendada," meenutas Jon, kes sai hiljem Grohlilt vastu väga südamliku pühenduse muusikust pajatavasse raamatusse.