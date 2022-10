Ukraina DJ-d esinevad Tallinnas ja Tartus

Pavel Plastikk ja Philipp Markovich sõidavad Uue Laine klubiööle kohale Kiievist. Kodulinnas on nad kohalikus skeenes tuntud DJ-d, kes veavad peosarja "Low".

Tallinnas astuvad Plastikk ja Markovich lavale aga peosarja "Laine klubiöö" raames. Duo esitab peamiselt muusikat žanritest balearic, house, disko ja folk. Sündmusel mängivad ka lokaali residendid Ott Kelpman, Madis Ligema ja Tõnis Hiiesalu.

Laupäeval esineb duo Tartus Kivi baaris, kus soojendab muusikuid DJ Erki Pruul. Markovich sõnas, et ootab mõlemat pidu elevusega. "Tean, et kohtame nendel pidudel palju Ukraina sõpru. Kõik on oodatud, kelle südames on kohta rütmile ja groove'ile!"