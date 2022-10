Ansamblist One Direction tuntud Louis Tomlinson esineb järgmisel aastal Tallinnas

Ansambli One Direction liige Louis Tomlinson külastab 2023. aasta sügisel "Faith in The Future" tuuri raames Balti riike, mille avakontsert toimub 5. septembril Tallinnas Saku Suurhallis.

Pärast One Directioni pausile minekut 2015. aastal otsustas Tomlinson, nagu ka ülejäänud One Directioni liikmed, teha muusikamaailmas soolokarjääri. Nii ilmuski Tomlinsoni debüütalbum "Walls" 2020. aastal, mille maailmaturnee pidas muusik tänavu.

Tomlinson on naljatanud, et tuuritamise raames teel olemine pakub talle ilmselt rohkem rõõmu, kui peaks. Ta ei eralda end teistest tiimiliikmetest, vaid magab igal õhtul meeskonnaga koos oma tuuribussis ja naudib seda.

Järgmisel aastal Tallinnas esitab Tomlinson eelkõige novembris ilmuva uue albumi "Faith In The Future" lugusid. Kriitikud on juba välja toonud, et uus album mõjub autentsena ja britt demonstreerib sellel mitmekülgset lugude kirjutamise oskust. Tegemist on eelmisest tõsisema ja hingestatuma albumiga, millele andsid inspiratsiooni ema ja õe kaotus.

"Minu muusikaline missioon ei ole kirjutada Hollywoodi stiilis laule pöörasest armastusloost. Kuna ma olen pärit Põhja-Inglismaalt ja kasvasin üles armastades bände selliseid nagu Arctic Monkeys ja Oasis, siis see oleks mulle igav. Minu eeskujud räägivad inimeste lugusid selgelt ja ehedalt. See on muusika olemus," kirjeldas Tomlinson.

"Faith In The Future" kaasprodutsendid on Rob Harvey, Dan Grech (The Killers, The Vaccines, Halsey), Nico Rebscher (Alice Merton), Joe Cross (Courteeners) ja "Hurtsi" liige Theo Hutchcraft.