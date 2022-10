Queenil ilmus seni avaldamata singel "Face It Alone"

Ansamblil Queen ilmus seni avaldamata singel "Face It Alone", kus saab kuulda Freddie Mercury vokaali.

Loo olemasolust rääkisid Queeni liikmed Brian May ja Roger Taylor esmakordselt BBC raadiointervjuus, kui nad esinesid tänavusel kuninganna Elizabeth II troonijuubeli kontserdil. Bändi laulja rollis oli tookord Adam Lambert, kes on Queeniga juba alates 2011. aastast kontserte andnud. Taylor kirjeldas lugu kui väikest pärli Frieddie'lt, mille nad unustanud olid. "See on ilus - see on liigutav," sõnas May omalt poolt.

18. novembril annab Queen uues formaadis välja ka 1989. aastal ilmunud albumi "The Miracle", mis oli eelviimane album, kus Freddie Mercury laulis. Loo "Face It Alone" salvestasid bändiliikmed 1988. aastal, kui "The Miracle" albumit loodi. Sel ajal salvestasid nad umbkaudu 30 lugu, millest paljud jäid avaldamata ning mis alles aastaid hiljem uuesti avastati.

Kuula Queeni uut lugu "Face It Alone" siit: