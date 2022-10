Red Hot Chili Peppers avaldas selle aasta teise albumi

USA ansambel Red Hot Chili Peppers avalikustas selle aasta teise albumi pealkirjaga "Return of the Dream Canteen".

Red Hot Chili Peppers on 2022. aastal andnud välja kaks uut stuudioalbumit. Neist värskeim "Return of the Dream Canteen" sündis samade laulukirjutamise sessioonide käigus, mil loodi ka eelmine kaheteistkümnes album "Unlimited Love", mis jõudis aprillikuus Billboard 200 albumite edetabeli esikohale. "Unlimited Love" oli bändi esimene album alates 2006. aastast, mille koosseisuga liitus taas kitarrist John Frusciante.

"Return of the Dream Canteen" peidab endas 17 muusikapala, mille aitas produtseerida Rick Rubin. Albumilt on varasemalt ilmunud "Eddie" ja singel "Tippa My Tongue", millest viimane jõudis lisaks eelmise albumi hitile "Black Summer" samuti Billboardi rokkmuusika edetabeli esikohale, tehes bändist ainsa ansambli ajaloos, kes on ühe aasta jooksul kahe looga selle edetabeli esikoha väisanud.

"Otsustasime raputada maailma, mis on tavapäraselt harjunud korraga ühele singlile fokusseerima, ja anda sel aastal järjestikuselt välja kaks täispikka albumit. Me tunneme end suurepäraselt," sõnas bänd.

Käesoleva aasta MTV videoauhindade galalt viis Red Hot Chili Peppers koju võidu globaalse ikooni kategoorias ning samuti tunnustati nende karjääri tähega Hollywoodi kuulsuste alleel.