Ariadne andis välja uue loo "Hands Tied"

Loo demo sündis päev enne "Shouldn't Be Friends"i muusikavideo filmimist novembris 2021. "Olime stuudios koos produtsendi Joonas Laaksonharjoga ning lisaks aitasid loo valmimisele kaasa minu abikaasa Martti ja Kira Siuruainen. Mul on nii hea meel, et olin sellel päeval ümbritsetud niivõrd andekatest inimestest, kes minu visiooni ja mõttega täielikult kaasa läksid. Tahtsin sellel päeval kõik enda hingelt maha saada ja valasin selle stuudios laulusõnadesse," sõnas Ariadne.

"Tahtsin laulda sellest, kuidas ühiskond sildistab kõiki – ei ole vahet, milline sa välja näed või kuidas sa kõlad – alati on kellelgi midagi öelda. Sa ei suuda mitte kunagi kellegi 100 protsenti meeltmööda olla. Ma tean, et ma ei ole ainukene, kes on nii tundnud ja ma loodan, et kõik resoneeruvad uue looga nagu minagi," selgitas ta.

Möödunud aastal osales Ariadne Eesti Laulu veerandfinaalis looga "Shouldn't Be Friends", millega ta aga poolfinaali edasi ei pääsenud.