Hobusaare talu sebrad kolisid uude talli

Juba üle aasta Hobusaare talus elanud sebrad Betti ja Aleks on kolinud oma uude talli ning selleks, et neid vaatama tulnud külalised saaksid neid paremini jälgida ja vaadata, on ka külaliste jaoks ehitatud vaateplatvorm.

"Avatud talude päeval käis üle 4000 inimese. Ma ei tea, kui palju platvormi peal oli, aga vastu ta pidas ja uudistajaid oli. Lapsi ikka ju huvitab, sest saab ju käest porgandit anda. Väikeste kollektiividega on lihtsam, saad ise ka jälgida, et laps kannatada ei saa, kui porgandit annab. Kui palju rahvast on, siis on raskem jälgida juba. Nad palju ei hammusta. Isane on muidugi kade, kui emast sügad või silitad, ma ei oska öelda, kas ta kardab emase pärast, et talle haiget tehakse või mis neil on," rääkis Hobusaare talu peremees Valmar Kängsepp.

Sebrad on külalistega sõbralikud, kuid aeg-ajalt tuleb neil ette omavahelisi erimeelsusi.

"Ma ei tea, kas see on võimuvõitlus või armumäng. Ma arvan, et täiesti tavaline käitumine selline – elavduse tekitamine nende endi vahel. /.../ Eks nad lepivad täpselt nii nagu inimesedki, algul kui ära vaidled, siis nemad küll lilli ega kommikarpi ei too, aga eks nad ikka seal üksteist rohkem sügavad ja panevad ninad kokku," kirjeldas Kängsepp.