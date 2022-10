Karl Madis insuldist: esimesed neli tundi on kriitilised

Eelmisel laupäeval sai kodus telekat vaadates insuldi muusik Karl Madis. Neljapäeval haiglast välja saanud Madis käis "Ringvaate" stuudios, et teel haiglasse kiitis kiirabiarst teda selle eest, et ta kohe abi kutsus, sest insuldi korral on esimesed neli tundi kriitilised.

"Praegu tunnen ma ennast peaaegu tervelt, kuigi kui mind ära viidi, siis ma ka ennast halvasti ei tundnud," kirjeldas Madis, kuidas ta ennast täna tunneb.

Madis meenutas, et laupäeval telekat vaadates tundis ta, kuidas jäsemed ära surid, justkui nagu jookseksid sipelgad mööda keha. Muusik mõtles, et liigutab ennast, et tunne ära läheks, kuid olukord ei paranenud. Seejärel proovis mees liikuda, kuid jalg ei reageerinud nii nagu vaja.

"Siis oli selge, et nüüd on kohe kiirabi vaja. Teepeal ütles kiirabiarst, et kõige õigem tegu oli kohe tegutseda. Muidu vaatad, et hommikuks läheb üle, aga neli tundi pidi olema see kriitiline aeg. Lähed magama ja hommikul on totaalne jama kaelas," selgitas ta.

Haiglas öeldi Madisele, et on tekkinud väike verejooks. "Siis tõmmati kohe vererõhk alla ja sellega see pidurdus. Seejärel viidi mind intensiivi ja kaks päeva ma põhimõtteliselt magasin. Ma ei tea, kust see uni tuli."

Kuigi olukord oli halb, siis hirmu mees kordagi ei tundnud. "Hirm on kõige halvem energia, mis inimesel on. Sellest teevad inimesed väga suuri rumalusi," selgitas ta.

Põhja-Eesti regionaalhaigla personalile jagas muusik vaid kiidusõnu. "Nad olid kõikide vastu nii hoolsad ja hoolivad. Seda oli nii imeline vaadata."