Taavi Teplenkov lavastajadebüüdist: see on väga suur risk

"Võõrad" räägib keskealistest koosnevast sõprusgrupist. Ühel õhtul tuleb ühel sõbral idee mängida mängu, kus kõik panevad oma telefonid lauale ning kõik saabuvad sõnumid ja kõned võetakse avalikult teiste eest vastu.

Teplenkov, kes on viimased 25 aastat Draamateatris näitleja olnud, tunnistas, et uus olukord on tema jaoks pisut skisofreeniline. "Ühel päeval lõpetame üheskoos suvise hooaja Viinistu katlamajas, kus olen sama pulga peal näitleja ja kolleegina, ja järgmine päev lähen ja hakkan tähtsa näoga käsklusi jagama," naljatles ta ning lisas, et tegelikult on "Võõrad" siiski ka sõbralik koostegemine.

"Lihtsalt keegi peab see olema, kes kõrvalt vaatab. Näitlejana näen, mida näitleja vajab. Ma oskan talle tagasi peegeldada, kas miski töötab või ei tööta," selgitas ta.

Lavastaja tunnistas, et ise ta ei oleks julgenud teha sammu, et ennast lavastama pakkuda. See, et ta nüüd proovisaalis esimest korda lavastaja rollis on, on tema sõnul juhus. "Hendrik Toompere juunior küsis möödaminnes muu jutu sees mu käest, kas ma pole kunagi mõelnud lavastada või ega mul pole materjali, mida ma tahaksin proovida. Mina ütlesin pikalt mõtlemata, et on üks film, mida ma olen näinud ja mida oleks jumala äge teha," meenutas ta. "Sealt see läks ja tagasiteed mul enam ei olnud."

"Ma ei oleks saanud "ei" öelda, sest see oleks mind vaevama jäänud. Teisest küljest sain ma aru, et ükskõik, missugune tulemus on – kas see lavastus õnnestub või ebaõnnestub – määrab see minu järgnevat elu. Teatri jaoks on see väike risk väikses saalis – las näitleja proovib, kui ebaõnnestub ei juhtu midagi. Minu jaoks ei ole see väike risk, see on tegelikult väga suur risk," tõdes Teplenkov.