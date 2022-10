Kristjan Jõekalda tuleb ETV2 ekraanile oma autorisaatega

Korduvalt parimaks saatejuhiks ja meelelahutajaks valitud Kristjan Jõekalda teeb uue saatega kannapöörde, asudes detsembris saatejuhina vedama vestlussaadet, kus tema kaaslasteks on eelkõige siinsel kultuurimaastikul tuttavad tegijad, aga ka Eesti ühiskonnas laiemalt mõjukad külalised.

"Olen ammu mõtelnud, mis võiks olla see järgmine samm, mida televisioonis teha," rääkis Kristjan Jõekalda, et pärast aastakümneid meelelahutus- ja reisisaadete juhtimist on ta valmis uuteks väljakutseteks. Värsket saatesarja juhib ta üksinda ja ka stuudios on tema vastas üks inimene. Meelelahutusele ta selga päris ei keera ja toob ka uude saatesse kaasa endale omase huumori ja uudishimu. "Olen ikka seesama ekraanilt tuttav Kristjan Jõekalda, aga uues saates saan nüüd keskenduda vaid ühele inimesele ja tema lugudele."

Saatejuhina seni erakanalites üles astunud Kristjan Jõekaldale ei ole telemaja võõras koht. Režissöörist ema Norma ja operaatorist isa Kaljo tõttu veetis ta telemajas aega juba lapsena. Ka Jõekalda telekarjäär sai alguse ETV-s, kus tema esimene töökoht oli režissööri assistent. "Muidugi on mul heameel nüüd selles majas ka saatejuhina üles astuda," märkis ta.

Idee uueks saatesarjaks on juba mõnda aega küpsenud ka ETV ja ETV2 peatoimetajal Urmas Orul. "ETV2 kultuurivöönd on sel sügisel hea hooga käima läinud ja Kristjan Jõekalda toob saatejuhina sellesse kindlasti omanäolist värvi," on Oru veendunud ja lisas, et on olnud vaid aja küsimus, millal Kristjan Jõekalda saab oma autorisaate. "Tema kogemuste pagas on väga suur ja oskus inimestega suhelda ning lugusid jutustada on parimad eeldused tuumakaks saateks."

Uus saatesari jõuab ETV2 ekraanile detsembris. Esimesed salvestused toimuvad novembris, kuhu oodatakse osalema ka publikut. Salvestusele registreerumine avatakse lähiajal ERR Menu portaalis.