Kristo Elias uuest "Ajujahi" hooajast: võidufond on 300 000 eurot

Eesti suurim äriideede võistlus "Ajujaht" on tagasi ETV ekraanil, et alustada uue põneva hooajaga. Saatejuht Kristo Elias tutvustas, milliseid ideid saab sel aastal omavahel võistlemas näha.

""Ajujaht" on tegelikult palju suurem kui telesaade – see on äri kiirendusprogramm alustavatele ettevõtetele ja meil on hea meel teha sellest head telesaadet," sõnas saatejuht Elias.

"Alustab terve hunnik ettevõtjaid ning me sõelume nendest aina tihedama sõelaga nõrgemad välja ja läbi erinevate ülesannete selgub võitja," tutvustas Elias. "Sellel aastal on kavas põnevam ja pingelisem play-off -süsteem ning "Ajujahi" võidufond on rekordiline – enam kui 300 000 eurot."

"Mul on hea meel, et sel aastal on päris mitu keskkonnateemalist ideed: näiteks tehakse suitsukonidest printeri filamenti, seentest nii liha kui ka seinakattematerjali ja hobusesõnnikust kütust," lausus Elias. "Kõik proovivad oma valdkonna probleeme lahendada."

""Ajujahis" tuleb tõestada, et see idee on kasvatatav ja et klient üldse tahab seda," sõnas saatejuht. "Tuleb oma idee või toode raha teenima panna."

"Kui sa oled juba "Ajujahi" programmis, siis sa pead pingutama 24/7 - žürii ei lase sul magada," muigas Elias. Ta lisas, et saade annab ideedele tõuke neid palju kiiremini teostada. "Kui sa tuled sealt edukana välja, siis on sulle maailm valla."

"Ajujahi" uue hooaja esimene osa on ETV eetris neljapäeval, 20. oktoobril kell 22.05.