Pete Davidson teeb kaasa seitsmendas "Transformerite" filmis

"Transformers: Rise of the Beasts" režissöör Steven Caple Jr. teatas sel nädalal sotsiaalmeedia vahendusel, et uues filmis annab Davidson Mirage'i karakterile oma hääle ning Yeon mängib Airazori tegelaskuju. Peale nende näitlevad filmis ka Anthony Ramos ja Dominque Fishback.

Mirage'i tegelaskuju on varasemalt käinud läbi kolmandast "Transformerite" osast, mis ilmus 2011. aastal. Toona mängis Mirage'i näitleja Francesco Quinn, kes suri 2011. aasta augustis.

"Transformers: Rise of the Beasts" esilinastub 9. juunil 2023. aastal.