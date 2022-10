Lizzost ilmub dokumentaalfilm

Lizzo uus filmi kajastab lauljatari teekonda superstaariks, kellest on saanud omamoodi liikumine, mida maailm hädasti vajas, kirjeldati pressiteates. Lisati, et Lizzo fenomen võib seisneda alati iseendaks jäämises.

"Lõpuks saan oma loo enda sõnadega ära rääkida," kommenteeris Lizzo. "Ma olen nii elevil, et saan jagada ja uuesti läbi elada enda teekonda," jätkas ta. "See võtab kümme aastat aega, et saada "üleöö kuulsuseks" ning loodetavasti saan ma inspireerida teisi noori loomeinimesi jätkamaks oma teekonda."

Lauljatar teatas ka sotsiaalmeedia vahendusel, et tema dokumentaalfilm ilmub juba tänavu 24. novembril. Filmi režissöör on Doug Pray.