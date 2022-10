Ott Jalakas ansamblist Jaxy: me pole kümme aastat laval käinud

"Ma ei usu, et nad mind ära tunnevad," vastas Jalakas küsimusele, kas inimesed tunnevad teda endiselt tänaval ära. "Nad ei tundnud mind 20 aastat tagasi äragi," muigas ta.

Ott Jalakal oli 1990-ndatel ansambliga Jaxy hittlugu "It's Not Real". Stuudios lugu kuulates tõdes Jalakas, et tema jaoks kõlab see endiselt samamoodi. "Mulle lugu väga meeldis," kommenteeris Tammepõld oma venna hitti, lisades, et vend oli talle muusikaliselt eeskujuks. "Tema õpetas mulle esimesed akordid kitarril ja ütles, et edasi vaata ise, kuidas hakkama saad."

Tammepõld on ansambli Dramamama solist, kel ilmub peagi neljas album. "Kõik, mis me kodust kaasa saame, suunab meid kuskile poole. Mina hakkasin oma esimest bändi tegema alles 18-aastaselt."

"Kaks frontman'i ei mahu ühte bändi ära," sõnas Tammepõld, miks ta venda bändi ei kutsunud. "Keeruline, jah, kui mõelda selle, kuidas me väiksena omavahel madistasime, siis ma ei tea, kuidas see ansamblis veel oleks," nõustus Jalakas.

Vennad olid juhuslikult saatesse tulnud sarnase riietusega ning annavad juhuslikult välja ka sarnasel ajal uut muusikat - vaid nädalase vahega. Nii otsustasidki nad, et Dramamama plaadiesitluskontsertide üllatusesinejaks saab Jaxy. "Ma pole kümme aastat laval käinud, ma ei tea, kes sinna tuleb," naljatles Jalakas.

Jalakas on viimastel aastatel hoopis ettevõtlusega tegelenud. "Seal on neli töölist ja ise olen rahul," kommenteeris ta. "Ma olen selles mõttes õnnelik inimene, et saan teha seda, mis mulle meeldib ja olen teinud seda viimased 20 aastat, aga ma teen seda mitmete erinevate kollektiividega ja mitmete erinevate inimestega," rääkis Tammepõld enda sissetulekuallikatest.

"Ma arvan, et me Otiga oleme mõlemad kirjutanud sellist muusikat, mis meile endale meeldib ja mis kõlab orgaaniliselt," sõnas Tammepõld lõpetuseks.