Selgusid aasta loomasõbralikemate ja -vaenulikemate lugude kandidaadid

"Me palume alati inimestel esitada need lood, mis nende meelest antud kategooriatesse sobiksid. Sel aastal laekus orienteeruvalt 20 lugu - kahjuks negatiivsed olid napis enamuses," tutvustas Müür, lisades, et vabatahtlike ja liikmete abil valiti välja kõige loomasõbralikumate ja -vaenulikumate tegude esikolmik. "Need on avalikule hääletusele pandud."

Esimene loomasõbralik lugu käsitleb Kihnu saarel toimunud kasside steriliseerimise ja kastreerimise aktsiooni. "Esimese aktsiooniga suudeti steriliseerida-kastreerida 34 kassi," sõnas ta ja lisas, et varsti viiakse saarel läbi ka teine samasugune aktsioon. "Et panna kassikolooniatele piir Kihnu saarel."

Teine loomasõbralik lugu on vigastada saanud kurest, kelle leidsid tänavalt lapsed ning kellele kutsuti appi politsei. "Õnneks politseinikud olid ise ka kohalike oludega kursis ja teadsid, kuhu kurg toimetada. Tema jõudis Imeloomade Seltsi hoole alla," tutvustas Müür, et lapsed päästsid kure elu.

Kolmas loomasõbralik tegu, mis on hääletamisel, käsitleb Eesti loomaarste, kes aitasid Ukraina sõjapõgenike koduloomi - abistati nii rutiinsemate tegevustega, nagu kastreerimine ja steriliseerimine, kui ka Europasside väljastamisega, et loomaomanikud saaksid koos loomadega kas edasi või kodupoole tagasi liikuda.

Loomavaenulikumate tegude seas on aga näiteks Setomaalt päästetud koerte magama panemine Tartu varjupaigas. "Vaenulikkus tuleneb sellest, et Tartu varjupaik pani kohe esimesel õhtul 13 nendest 21-st päästetud koerast magama. Reeglina antakse koertele harjumisaega," selgitas Müür.

Teine lugu, mis käsitleb loomade väärkohtlemist, on Järvamaal aset leidnud toonekurgede tapmine. "Siiani on teadmata, kes selle teo toime pani. Metsloomade ühing on pannud välja ka vaevatasu - inimene, kelle vihje viib selle kurjategija avastamiseni, saab vaevatasu endale," lausus Müür.

"Selliseid lugusid on kindlasti veel ja paljud neist ei jõuagi avalikkuse ette. Antud lugu leidis aset Harjumaal," tutvustas Müür kolmandat loomavaenulikku lugu, mis käsitleb vana pisikest koera, kes oli visatud kodust välja ning keda varesed juba väljas nokkisid, kui ta leiti. "Õnneks ta ilusti kosus ja on nüüdseks uues kodus."

"Loomasõbraliku teo võitja saab väikse preemia, mille vabatahtlik on kujundanud - loomavaenulik peab leppima oma väga negatiivse tiitliga ja edasi elama sellega," sõnas Müür lõpetuseks.

Lugude poolt on võimalik hääletada Eesti Loomakaitse Seltsi kodulehel ja sotsiaalmeedia platvormidel. Hääletamine kestab 31. oktoobrini.