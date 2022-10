Katariina Libe: tundsin, et minust ei saa kunagi nii hea näitleja, kui ma olla tahaksin

22. oktoobril esietendub Vanemuise teatris Katariina Libe kirjutatud näidend "Võrsed", mille seab lavale Tiit Palu. Vikerraadio hommikuprogrammis tõdes kirjanik, kes on hariduselt ka näitleja, et üks põhjus, miks ta näitlemisest loobus, oli see, et ta tundis, et temast ei saa kunagi nii hea näitleja nagu ta sooviks.

Vanemuises esietenduv lavastus on esimene Libe kirjutatud näidend, mis teatrilavale jõuab. Kirjanik tunnistas, et ootab lavastust suure huviga, sest soovib näha, millistele teemadele lavastuses keskendutakse. "Kõige rohkem huvitab mind see, mida ma sealt lavalt näen – kas neid kõnetas sama asi ja nad jutustavad seda lugu samal põhjusel."

"Võrsete" peategelane on 40. aastates naine, kes soovib last saada. Libe tunnistas, et tema jaoks olid näidendit kirjutades loos olulisemad hoopis muud tahud ja ülejäänud lugu tekkis selle ümber.

"Minu jaoks on see selles mõttes võõras mure, sest minu esimene laps sündis, kui ma olin 22-aastane ja täiesti ootamatult tuli oma elu selle ümber uuesti planeerida. Selles mõttes on see mõte minu jaoks täiesti võõras ja võib-olla oli see pigem selline huvitav mõttemäng, et mida tunneb üks inimene, kes sellises olukorras on," selgitas ta.

Libe, kes on lõpetanud Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lavakunstikooli näitleja erialal ning on ka näitlejana töötanud, tunnistas, et loobus näitlemisest, sest tundis, et temast ei saa kunagi nii head näitlejat kui ta tahtnud oleks. "Seal oli ka väga palju muid põhjuseid. Kui ma oleks muudel põhjustel tahtnud jääda, oleksin kindlasti edasi rühkinud," lisas ta.

Praegu töötab Libe igapäevaselt ajakirjanikuna. Ta usub, et just see töö on teda raamatute kirjutamisel aidanud. "See õpetab aru saama, kus on lugu, mis on lugu, millega algab üks lugu ja kuidas jutustada lugu," sõnas ta.