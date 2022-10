Elephants From Neptune annab kolm uue albumi esitluskontserti

Ansambli sõnul on uus album on inspireeritud 1970-ndate kõrberokist ning selles on segunevad omavahel müstika, pühhedeelia, mexicana ja rock'n'roll.

Albumi "Boogieland" ilmumist tähistab ansambel kolmes linnas toimuva esitlustuuriga: 18. novembril Tallinnas Kinomajas, 25. novembril Pärnus Wunderbaaris ja 2. detsembril Tartus Genialistide Klubis.

"Oleme oodanud kaua, et seda materjali avalikult esitada. Terve plaat sai salvestatud ühiselt koos mängides ning see energia ja sünergia saab laval olema metsik - nii nagu päriselt asjad käivad!" kirjeldas ansambli solist Robert Linna.

Lisaks peaesinejale, Elephants from Neptune'ile on igal õhtul laval soojendajaks üllatuskülalised ning bändi enda sõnul kontsertide näol allahindlusi ei tehta. "Tuleb üks proper rock-show, nagu meile kombeks. Ja lisaks uuele materjalile mängime muidugi ka vana head stuff'i. Kutsume sind lahtise autoga sõidule läbi kõrbe, kus on silmapiiril-horisondil vaid lõputu liiv ja maantee ning sumeda kulgemise oluliseim osa on teekond, mitte sihtpunkt".

"Boogielandilt" on ilmunud esiksingel "Motel Blue", mis jõudis ka Raadio 2 muusikaedetabelisse. Kuula lugu siit: