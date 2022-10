Viinis suri Tallinna loomaaiast toodud jääkaru Nora

Möödunud nädalal vaevas Norat äge soolepõletik, mis vajas ka operatsiooni, teatas Viini loomaaed oma Facebooki lehel.

Karu eest hoolitsesid loomaarstid ja hooldajad, kuid vaatamata pingutustele ei läinud looma seisukord sugugi paremaks. Kuna lootust paranemiseks enam polnud, tuli ekspertidel langetada otsus Nora magama panna.

2019. aastal sündis Noral Viinis ka karutüdruk Finja, kes on nüüd juba suur ja eraldati mõned kuud tagasi emast. Finja isa Ranzo on pärit Soomest, mõlemad jääkarud on terved ja tublid ning neid saab Viinis ka vaatamas käia.

Nora oli jääkarude Friida ja Nordi järeltulija, kes nägi Tallinna loomaaias ilmavalgust 24. novembril 2013. aastal.

Oma hüvastijätu Norale avaldas ka Tallinna loomaaed.