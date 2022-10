Retsept | Ukraina restorani peakokk: borš on nagu meie hing

Borši kohta ei tohi öelda lihtsalt supp, kuna see tähendab ukrainlaste jaoks midagi palju enamat.

"Borš on nagu meie hing. See on midagi enamat, mida pakutakse külalistele," rääkis restorani Slava peakokk Anna Danko-Džema.

Tänavu suvel võttis Unesco borši valmistamise meetodi kaitse alla.

Danko-Džema sõnul on igal perenaisel oma borši valmistamise meetod ja vaidlused selle kõige õigema üle jõuavad ka kaklusteni.

Jüri Muttika õppis seekord borši valmistama Anna Danko-Džema retsepti järgi. Roa valmistamiseks on tarvis:

1 kg searibiliha

1,5 kg peeti

1 kg porgandit

1 kg sibulat

700 g kapsast

500 g kartulit

50 g pekki

20 g küüslauku

100 g võid

1 tšillikaun

2 spl soola

1 spl musta terapipart

1 spl suhkrut

1 tuub kanget sinepit

2 spl äädikat

1 tl purustatud musta pipart

2 viilu päikesekuivatatud pirni

700 g tomatipastat

päevalilleõli

loorberilehti

pestud sibukakoori

tillivarsi

petersellivarsi

vett