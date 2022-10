Evelin Võigemast audioraamatu sisselugemisest: see on keerulisem kui võiks arvata

Evelin Võigemast selgitas, et enne seda, kui ta aasta aega tagasi Delia Owensi "Kus laulavad langustid" sisse luges, polnud ta teost ise veel lugenud. "Aga mul oli juba mõni sõbranna selleks hetkeks lugenud, seega ma teadsin laias laastus, millega tegu," ütles ta ja lisas, et see on üsna kaasahaarav lugu ühest tüdrukust ja tema sirgumisest naiseks.

"Ma tegin niiviisi, et lugesin umbes pool raamatut enne läbi, kui ma alustasin selle salvestamist, et mul oleks pilt teada," ütles ta ja mainis, et väga nii mahuka teose sisselugemiseks ette valmistada ei saa. "Põhiline töö toimub stuudios ja see töö on keerulisem kui arvata oskaks, sa pead arvestada mikrofoni kaugusega, hoomama teksti mõni rida ette ning rääkima selgelt ja täpselt."

Võigemasti sõnul on näitlejaid, kes võivad lugeda sisse nö terve tööpäeva jagu, kuid tema nii palju ei jaksa. "Ma väsin ära, hääl väsib ära, aju väsib ära ning mida rohkem tunde on loetud, seda rohkem hakkab vigu sisse tulema," kinnitas ta ja tõi välja, et kuigi "Kus laulavad langustid" audioraamatu maht on 14 tundi, siis tema luges seda veel kauem sisse. "Eksimused panevad ajale juurde, aga täpset päevade arvu ei mäleta, aga ma tegin neljatunnised tööpäevi."