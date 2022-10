Karmen Joller vitamiiniteraapiast: ma ei kujuta ette, millise arsti eetikatunnetus lubab seda teha

Üha enam kogub Eestis populaarsust vitamiiniteraapia, mille käigus lasevad inimesed endale kliinikutes või ilusalongides vitamiine veeni süstida. Perearst Karmen Joller rääkis "Terevisioonis" protseduuri ohtudest ja nentis, et ei mõista, milline arst on valmis sellist protseduuri läbi viima.

Joller arvab, et põhjus, miks vitamiiniteraapiad populaarsust koguvad, on usk veeni tilgutatavatesse ravimitesse, sest arvatakse, et need on väga tugevad, ning usk vitamiinidesse, mis teistpidi tunduvad väga mahedad, looduslikud, ohutud ning imeliste toimetega ained.

Seda, miks on vaja vitamiine veene süstida, perearst ei mõista – tema sõnul on söödavatel vitamiinidel sama efekt. "Ma ei tea, milleks on vaja veeni C-vitamiini. Meie kehal on vaja seda saada iga päev. See ei ole selline vitamiin, mis salvestub meie kehas ning kogu ülejäägi heidab keha lihtsalt kõrvale. Kui me sööme iga päev värsket, siis me saame on C-vitamiini koguse kätte," selgitas ta.

Perearsti sõnul tulevad tema juurde väga tihti patsiendid, kes soovivad teada, mis ainetest neil puudu on. "Esmalt soovitan taldrikusse vaadata – sealt on kohe näha, mis aineid puudu on. Tegelikult need inimesed oskavad sealsamas öelda, mida neil puudu on. Meil ei ole vaja teada, kas meil on puudu seleenist või B12 vitamiinist, meil on vaja teada, kas on piisavalt punaseid, rohelisi ja kollaseid köögivilju."

Joller rõhutas, et selliste protseduuridega, nagu vitaminiiniteraapia on, käivad kaasas ka ohud. "See on sada portsenti meditsiiniline protseduur ja kohas, kus ei ole arst tööl, ei tohiks sellist protseduuri üldse teha. Ma ei kujuta ette, millise arsti eetikatunnetus lubab selliseid protseduure üldse teha, aga meil on arste, kes tegelevad igasuguste huvitavate mitteteaduslike meetoditega," tõdes ta.

"Veenipunktsioon on invasiivne protseduur ja kui ei ole suudetud täita steriilsusnõudeid, võib infektsioon saada. Lisaks võib see lahus veenist mööda minna ja see võib tekitada väga suure turse. Kõik tavalised infusioonravi tüsistused võivad tekkida, kui seda tehakse ebaprofessionaalselt – mis siis, et kliinik on ilus ja inimesel on valge kittel seljas. See ei korva seda."

Perearst rõhutas, et patsientidel on raske kontrollida, mida neile vitamiiniteraapias päriselt manustatakse. "Parimal juhul lastakse sinna füsioloogilist lahust – see on lihtsalt vesi ja seal ei ole mingeid kahjulikke kõrvalaineid –, aga jääb see risk, et veenipunktsiooniga suudetakse kahju teha."

Selleks, et inimene talle vajalikud vitamiinid kätte saaks, soovitab arst siiski toidulauda jälgida. "Ükski tablett ja infusioon ei korva seda, mida me halvasti teeme."