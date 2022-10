Rex Orange Countyt süüdistatakse seksuaalses kallaletungis

Muusikut, kelle kodanikunimi on Alexander James O'Connor, süüdistatakse ühele naise seksuaalses ründamises kuuel korral ajavahemikus 1. juuni kuni 2. juuni.

Väidetavalt ründas muusik naist kaks korda Londonis West Endis, üks kord taksos ja kolm korda oma kodus.

O'Connori esindaja sõnul on muusik väidetest šokeeritud ning ta eitab neid. "Ta ootab huviga kohust, et oma nimi puhtaks pesta."

Väljaande The Sun andmetel on algab kohtuprotsess 3. jaanuaril ning eeldatatavalt kestab see kolm päeva.