Ines: töö võtab minult vabad päevad

Kontserdile tuli pealkiri sel kevadel Reketil ilmunud albumi "Palun puhka" järgi. Muusiku sõnul viitab pealkiri sellele, et puhkamisele peaks rohkem mõtlema. "See on selline elujaatav tegevus kogu selle muu asja kõrval, mis maailmas toimub."

Viimati puhkas muusik Saaremaal, kuhu ta ostis endale aastaid tagasi krundi. "Ma hakkasin seal aastaid tagasi kala püüdmas käima, ühel hetkel vaatasin, palju sinna krundid maksavad ja nüüd käin seal," kirjeldas ta, kuidas Saaremaaga end sidus.

Kui Reketile piisab puhkamiseks Eestis, siis Inese jaoks seostub puhkus kaugemale reisimisega. "Minu jaoks on puhkus see, kui ma sõidan kusagile kaugele ära ja ma saan veini juua ning golfi mängida. Viimati puhkasin päriselt 2020. aasta 1. jaanuaril. See oli enne koroonaaega," meenutas ta.

Ines, kes hiljuti andis koos Jaagup Tuisuga välja ühise singli, tõdes, et tänavune aasta on talle palju põnevaid projekte pakkunud. "Koroonaajal on rohkem kodusolemist olnud ja tulebki ennast erinevate koostööde jaoks rohkem avada," nentis ta, ning lisas, et suurem osa ajast kuulub siiski lapse kasvatamisele.

"Praegu ma elan lapsele ja töö on see, mis võtab minu vabad päevad. Päris puhkust pole mul tükk aega olnud."