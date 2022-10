Värvi- ja keeleteadlane Mari Uusküla: armastus on punast värvi

"Ringvaate" stuudios käis värvidemaailmast rääkimas värvi- ja keeleteadlane Mari Uusküla, kes sõnas, et tehtud uurimused kinnitavad, et punane värvi seostub inimestele esimesena armastusega.

Populaarsele küsimusele "Mis värvi on armastus?" vastas Uusküla, et armastus on just täpselt seda värvi, mida igaüks usub seda olevat. Tema enda jaoks on armastus vaarikapunane – see arvamus põhineb tehtud uurimustel.

"Keeleteadlasena huvitab mind see, millised sõnad esinevad koos teiste sõnadega, psühholingvistina huvitab mind see, millised seosed tekivad. Kui ma olev värviteadlasena inimestelt küsinud, mis neile seostub sõnaga punane, ütlevad nad esimese asjana armastus."

Uusküla sõnul tekitavad värvid kõikides inimestes emotsioone – näiteks seostub punane armastuse või vihaga ning kollane, põhjamaades positiivsust väljendav värv, tõstab egiptlastes esile negatiivseid tundeid. "Ilmselt sellepärast, et kõrb, päike ja kuumus ei ole enam positiivne emotsioon," selgitas ta.

Värvi- ja keeleteadlase sõnul on eesti keeles väga palju sõnu, millega värve kirjeldada – üheks põhjuseks on liitsõnamoodustus. "Me võime ükskõik, mis sõnad kokku panna ja ükskõik, mis värvi edasi anda."