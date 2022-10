Galerii: ETV2-s linastub uus kodumaine lastesari "Homme põgeneme"

Juba esimesel päeval hakkab Marta kahtlustama, et vanemad on ta laagrisse pannud vaid selleks, et oma abielu lahutada. Laagris aga ei tunne Marta kedagi ning kõik laagri mängud ja reeglid on tüdrukule võõrad. Nii otsustab Marta juba esimesel õhtul põgeneda, kuid jääb siis vahele Tobiasele ja Ekkele, kes kiiresti temaga ühineda soovivad.

Metsas toimub aga midagi väga kahtlast ja lapsed on sunnitud laagrisse tagasi pöörduma. Üksteisele antakse vanne - lennaku mannavahtu või sadagu taevast komme - kõik koos laagrist põgeneda. Sel hetkel ühineb nendega ka väike seiklushuviline Rosabella. Järgnevatel päevadel teevadki lapsed täpsemaid plaane ning üritavad korduvalt laagrist põgeneda, kuid nende jooksupanek ebaõnnestub erinevatel põhjustel. Metsas toimuv tundub aga üha rohkem kahtlane. Mis laagris juhtuma hakkab ja mis saladused metsas peidus on?

Osatäitjad:

Marta: Laura Rätsep

Tobias: Tõru Kannimäe

Ekke: Kristen Norden

Rosabella: Saskia Sein

Eva: Mia Emilia Tartu

Kaarel: Karl-Erik Kudu

Kasvataja Lilli: Maria Ehrenberg

Kasvataja Tõnu: Nils Mattias Steinberg

Kasvataja Richard ehk Rix: Mart Müürisepp

Jaanus, kokaabi: Märten Matsu

Mann, kokk: Kaili Närep

Proua Carmen, laagripaiga omanik: Carmen Mikiver

Manfred, kirjanik ja hobiarheoloog: Andrus Vaarik

Kuningas Sigmund Teeleidja: Priit Vainus

Kuningatütar: Steffi Pähn

Sepp: Jass Kalev Mäe

Gustav: Karl Edgar Tammi

Jaanuse vanaema: Veera Just

Sarja on kirjutanud Liis Sein, Kertu Moppel ja Kaire Russ. Režissöör: Kaire Russ. Produtsent: Ergo Kuld, tegevprodutsent Laura-Liisa Veiler.

"Homme põgeneme" on ETV2 eetris alates 21. oktoobrist reedeti ja laupäeviti kell 18.30.