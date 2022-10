Toidublogija: kõrvits on tänuväärne tooraine, mis võtab kõik lisatud maitsed endasse

Tänavune kõrvitsahooaeg on täies hoos. Ideid, kuidas kõrvitsat söögiks valmistada, jagas "Terevisiooni" stuudios toidublogija Mari-Liis Ilover.

"Sel aastal on päris hea kõrvitsasaak, sest kõrvits on soojalembeline taim ja kui talle piisavalt vett anda / .../ siis ta kasvab kenasti," sõnas Ilover.

"Risottot saab teha, pastat saab teha ... kõrvits on mahedamaitseline ja selles mõttes on ta väga tänuväärne tooraine - ta võtab kõik maitsed endasse, mis sinna juurde panna. Tegelikult on soolaste ja magusate toitude diapasoon väga lai, mida kõrvitsast teha annab," rääkis ta.

Stuudios tegi Ilover kõrvitsakotlette, mis on tema sõnul üks lihtsamini ja kiiremini valmivaid kõrvitsatoite. "Tavaliselt ka maitseb praktiliselt kõigile." Kotlettide sisse läksid muuhulgas ka õli, jahu ja muna koos maitserohelistega. "Eks see on igaühe südametunnistuse asi, kui palju ta rasva tahab kasutada," kommenteeris toidublogija õli kogust kotlettides.

Ilover tutvustas stuudios ka kõrvitsast tehtud moosi, milles ei ole želatiini. "Maitse tuleb apelsinist ja ingverist - ingverit võib kohe mõnuga panna." Samuti oli Iloveril toodud kohale enda tehtud kõrvitsahummus, mille koostisest umbes poole moodustasid kikerherned ja teise poole kõrvitsad.

"Kui midagi maitseb nagu sügis, siis on see kõrvits," arvas saatejuht Liisu Lass lõpetuseks.