Rita Ray: mind on alati motiveerinud see, kui keegi minusse ei usu

Raadio 2 saates "Pulss" käis oma peagi ilmavalgust nägevast teisest albumist rääkimas Kristi Raias, kes esineb artistinime Rita Ray all. Raias tunnistas saates, et teda motiveerib see, kui keegi temasse ei usu.

Raiase sõnul läheb tal praegu väga hästi, sest käsil on taise albumi lõpetamine ja sellega seoses on tal väga palju teha. Muusiku tõdes, et plaadi väljaandmisele eelnev aeg on alati väga ootusärev, kuid tekitab siiski sooja tunde.

"Sellega tekib alati ka see tunne, et ma ju ei tea, kuidas inimesed selle vastu võtavad, aga ma ise olen õnnelik ja mul on mingisugune soojus selles mõttes hinges, et ma ei tunne, et see aeg oleks raisatud," nentis ta.

Kuigi Raias on pidanud tänaseks erinevatel põhjustel uuel albumil kõlavaid lugusid palju kordi kuulama, pole uuest muusikast veel ära väsinud. "See kõigutab ja liigutab mind siiamaani. See on hea märk, et ma selle materjali üle ise uhkust tunnen," selgitas ta.

Siiski tunnistas muusik, et teise albumi kirjutamine oli esialgu üsna vaevarikas, sest ta oli esialgu pikalt loomingulises pausis. "Mul lihtsalt ei tulnud mitte midagi välja," sõnas ta, ning selgitas, et rikkus kogu protsessi alguses oma ülemõtlmisega ära.

"Istusin klaveri taha ja kõik, mida ma mängisin või laulsin, tundus väga halb. See ongi muusika kirjutamise võlu – selleks, et seda protsessi nautida, tulebki vahel midagi eriti jaburat, aga see on ka omamoodi tore. /---/ Enda muusikale ei tasuks hinnanguid anda ning ma üritan tulevikus oma mõtlemises vabam olla," lubas ta.

Ajal, mil Raias loomingulise pausiga kimpus oli, esines tal ka laulmisega probleeme – nimelt sai ta 2020. aasta alguses diagnoosi, et ta häälepaelad ei sulgu normaalselt. "Suur osa mu ajast kulus selle peale, et ma ehitasin oma hääle uuesti nullist üles ja võib-olla see ka mõjutas natukene seda kirjutamisblokki. Mingi hetk asjad lahenesid ja siis ma tundsin rohkem kindlust ka enda muusikas – leidsin enda hääles mingisugused uued vahendid, mida ma polnud enne kogenud ja kasutanud. Need aitasid mul sellest üle saada."

Kuigi Raias tunneb, praegu tunneb ta ennast naisena Eesti muusikamaastikul hästi, on tal olnud perioode, kus on tundnud, et peab oma soo tõttu rohkem pingutama. "Mäletan, kui ma alles hakkasin muusikat tegema, siis mõned meesmuusikud ei uskunud, et mina kui naine kirjutan ja arranžeerin oma loomingu ise," meenutas ta.

"Ma ei tea, miks, aga mind on alati motiveerinud see, kui keegi minusse ei usu. Võtan selle negatiivse asja. ja parim, mis ma sellega teha saan, on muuta see enda jaoks positiivseks."