Dramamama avaldas uue singli "Doomsday Tango"

Singli teksti autori ja ansambli solisti Mikk Tammepõllu sõnul on lugu inspireeritud meid ümbritsevatest sündmustest ja sellest, kui ükskõikselt teinekord maailmas toimuvasse suhtutakse. "See laul on iseloomult justkui muretu tantsupidu maailmalõpu eelõhtul."

Uue albumi nimiloo muusika autorid on Viljar Norman, Jeremia Kangas, Jörgen Pakkas ja Mikk Tammepõld.

Dramamama neljas stuudioalbum "Doomsday Tango" ilmub sel kolmapäeval ning ansambel esitleb albumit kahe kontserdiga: 21. oktoobril Tallinnas Kinomajas ja 22. oktoobril Tartus Genialistide klubis.