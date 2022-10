TAI vanemspetsialist: meil ei ole inimesi, keda kutsuda e-sigarettide ohtudest rääkima

Veerpalu rääkis saates, et e-sigarettide puhul on suureks ohuks nende erinevad maitsed. "Tegelikult teadusuuringud näitavad, et kõik maitsed on mõeldud lastele ja noortele - ükski täiskasvanu ei vaja maitset," ausus Veerpalu. "Sellepärast on meil maitsed keelatud Eestis," lisas ta. "Välismaal, näiteks Lätis ja Leedus, on lubatud maitsed e-sigarettide puhul ja sellepärast tellitaksegi neid just sealt - see on suur probleem."

"Eesmärk oleks kooli saada ja välja koolitada mingisugune tugipersonal, kes oskaks lastele süstemaatiliselt sellest teemast ja erinevatest toodetest rääkida," arvas Veerpalu. "Praegu ongi probleem selles, et meil ei ole inimesi, keda rääkima kutsuda ja mina ei jõua üksi terves Eestis käia. See peaks olema ka pidev tegevus koolides. Ühest korrast ei piisa."

"Meile on tehtud karuteene sellega, et umbes 10-15 aastat tagasi, kui e-sigaretid turule tulid, levitasid nende turundajad selliseid sõnumeid, et see on 95% ohutu veeaur," tõdes TAI vanemseptsialist. "Inimesed usuvad seda ja me ei ole veel suutnud uute tõendusmaterjalidega väga jõuliselt peale tulla. Need vanad ja valed arusaamad on siiamaani juurdunud meisse ja sellest on kahju."

"Tervisekahjudest on leitud selliseid asju - põhjustab kroonilist köha, astmat, allergilisi reaktsioone ning lisaks sellele on nähtud kopsudes sarnaseid muutusi, mis tavasigarettide suitsetamisega," tutvustas Veeruaplu. "On väga raske öelda, milliseid suuri tervisekahjusid ta veel võib põhjustada, kuna tooted on pidevas muutumises," lisas ta. "Klassikalised sigaretid olid 50 aastat ühesugused - me saime tervisemõjusid uurida väga kergelt. Nüüd muutuvad tehnoloogiad iga aasta tagant."