Margot Robbie: ma arvan, et Gaga teeb midagi suurepärast Harley Quinni rollis

Morgot Robbie teatas, et on väga õnnelik Lady Gaga üle, kes võtab temalt Harley Quinni rolli üle ning kehastab karakterit 2024. aastal ilmuvas Jokkeri filmis "Joker: Folie a Deux".

"See teeb mind väga õnnelikuks, sest olen algusest peale tahtnud, et Harley Quinn oleks üks nendest tegelastest, nagu MacBeth või Batman, keda kehastavad alati suurepärased näitlejad," lausus Robbie.

"Mul on olnud au ehitada Harleyle piisavalt tugev vundament, nii et nüüd saavad seda teised näitlejad mängida. Ma arvan, et Gaga teeb midagi suurepärast selles rollis," lisas ta.

Robbie on kehastanud Harley Quinni kolmes filmis: "Suicide Squad (2016)", "Birds of Prey (2020)" ja "The Suicide Squad" (2021). Hetkel on näitlejal käimas filmi "Barbie" võtted, kus ta kehastab naispeaosatäitjat Barbie't.

"Joker: Folie a Deux" on järg 2019. aastal ilmunud "Jokkeri" filmile, mis osutus ülimalt edukaks. Järjefilm esilinastub 4. oktoobril 2024. aastal ning selle režissöör on Todd Philips.