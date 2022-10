Eurovisiooni võõrustajalinnaks valiti Liverpool

Järgmisel aastal peetav Eurovisiooni lauluvõistlust toimub erandkorras Ühendkuningriigis, kuna Ukrainal, kes võitluse võitis, pole võimalik sõja tõttu üritust korralda. Korraldajate sõnul toimub Liverpoolis peetav võitlust Ukraina auks.

"Liverpool on muusika sünonüüm ja Liverpool Arena täidab kõik nõuded, mis on sellise mastaabiga sündmuse korraldamiseks vajalikud. Meile on avaldanud suurt muljet kirg, mida linn on konkursi vastuvõtmisel üles näidanud, ja nende kaasavad ideed asetada eelmise aasta võitja Ukraina esiplaanile," sõnas Eurovisiooni lauluvõistluse tegevjuht Martin Österdahl.

Soovi lauluvõitlust võõrustada näitas üles 16 Suurbritannia linna, nende hulgas ka pealinn London, kuid viimane valik tehti Glasgow ja Liverpooli vahel. Viimati toimus lauluvõitlus Suurbritannias 1998. aastal.

Eurovisiooni suurfinaal toimub Mersey jõe kaldal Liverpool Arenal 13. mail ning poolfinaalid leiavad aset 9. mail ja 11. mail.