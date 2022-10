Marina Kaljurand seriaalist "Suursaadik": mõned seigad olid tuttavad ja loomulikud

"Mingil hetkel lihtsalt tekib hasart - et mis nüüd edasi saab," kommenteeris Kaljurand, kes vaatas sarja kõik osad ära. Sarja saab vaadata ka Jupiteri voogedastusplatvormil.

"Eks ta natuke kunstlik oli," tõdes Kaljurand. "Nii palju kui mina saadikuid tean, siis sõidavad nad ikka autodes," viitas ta sellele, et sarjas sõitis suursaadik ringi uhke mikrobussiga.

Kaljurand rääkis, et sarja esimesi osi vaadates ei osanud ta seisukohta võtta. "Jah, oli naljakas / .../ ja mõned seigad olid jälle tuttavad ja loomulikud - minu arust suursaadikuproua mängis väga hästi oma rolli," tõdes ta. "Aga ma tahan öelda, et sellist suursaadikut ei ole tegelikkuses olemas," lisas Kaljurand, viitades sellele, et sarjas oli suursaadik vahepeal pea laiali otsas ega teadnud täpselt, kuhu ta sattunud on - päriselus selliseid situatsioone suursaadiku tööpostil olla ei saa. "Kuigi inimesi on igasuguseid."

"Ma arvan raha palumised," vastas Kaljurand küsimusele, millised olid kõige imelikumad soovid, millega tema poole suursaadikuna pöörduti. "Ja keeruline oli aru saada, kui ma töötasin konsulina Soomes, millal oli päriselt inimene hädas, et koju saada või süüa saada, või millal tahtis keegi lihtsalt ära kasutada," meenutas ta aastataguseid aegu. "Need seigad võisid rohkem olla 1990-ndate alguses."

Kaljurand meenutas, et vanasti oli Moskva diplomaatia pealinn, kuid nüüd on Ukraina sõjaga seoses see muidugi muutunud. "Seal oli 142 suursaadikut: nende seal oli selliseid, kes ootasid pensionit, nende seal oli neid, kes olid väga head professionaalid - seal oli igasuguseid," rääkis Kaljurand.

"Kõikide suurriikide pealinnad on huvitavad," arvas Kaljurand, kus on huvitav diplomaadina töötada. "Ma olen ikka öelnud noortele, et välisministeerium on üks maailma parimaid töökohti."

