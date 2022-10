Kristjan Jõekalda infarktist: kipub ununema, et viiekiloseid asju ei tohi tõsta

"Ma olengi selles mõttes halb näide, et rumalate otsustega on võimalik ka veel niimoodi välja tulla. Oleks võinud kordades kehvemini minna, aga mul ei läinud - mul vedas," rääkis Jõekalda.

"Ei ole lihtne küsimus," vastas Jõekalda saatejuhi küsimusele, miks teda infarkt tabas. "Kui tervislikud eluviisid puuduvad, siis kasvatadki mingisuguse trombi kuhugile / .../ aga samas see võib olla ka pärilik," kommenteeris ta.

"Oli küll valus, jah," ütles Jõekalda, mida ta tundis infarkti ajal. "Ma olen aru saanud, et on erinevaid valusid, alates sellest, et inimestel võivad hambad hakata valutama selle asja peale, kukal, minul oli valu rinnus või kopsudes," kirjeldas ta ning lisas, et esimesel korral läks tal valu üle, kuid teisel korral enam mitte. "Tõesti lõpuks oli nii, et ila hakkas jooksma - nii valus oli."

Jõekalda sõnas, et ta ei tahtnud esialgu kiirabisse helistada, sest ei teadnud, mida neile öelda. "Katki ju ei olnud ju midagi," sõnas ta ja tõdes, et tegelikult oli selline käitumisviis lollus. "Ei ole mõtet panna endale diagnoosi ... ma jõudsin internetis surfates selleni, et mul on ärevushäire."

"Ei tundnud," tõdes Jõekalda, et ta surma silme ees ei näinud. "Ma olin kogu aeg ärkvel, ei olnud nii nagu väljamaa filmis," lisas Jõekalda, et isegi haiglas trombi lõhustamise ajal oli ta teadvusel.

Jõekalda sõnas ka, et üks pool tema südamest nüüd enam nii hästi ei tööta kui enne. "Väsinud olen, jah, aga see pidi olema alguse asi," lausus ta. "Öeldi, et südamelihased on mul tugevad - ma ei tea küll millest, sest sporti ma pole kunagi teinud, aga väga tore," muigas ta.

Jõekalda rääkis, et sisse kirjutati ta haiglasse möödunud esmaspäeval ning välja sai ta sama nädala reedel, sest testid olid kõik korras. Nüüd taastub ta kodus. "Ma piiksusin päris palju vahepeal," sõnas ta ning lisas, et arstid tulid iga piiksu peale kohe tema juurde ja uurisid, kuidas ta tervis on.

"Ma olen kaks korda unes näinud," teatas Jõekalda, et suitsu ta nüüd teha ei tohi, kuid unes on seda mõned korrad ette tulnud.

"Jooksmise ja rattasõiduga on praegu kriips peal," rääkis Jõekalda, kuid ütles, et kaks korda päevas peab ta pool tundi jalutamas käima. "Ainuke asi on see, et üle viiekiloseid asju ei tohi tõsta - see kipub ära ununema."