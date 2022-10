Charlie Puth avaldas enda produtseeritud stuudioalbumi "Charlie"

Charlie sõnul leiab uuelt albumilt tema mitmekülgseid iseloomujooni - kõikvõimalikke reegleid eirates - ning samuti haavatavust, enesekindlust ja huumorisoont.

Albumil "Charlie" on 12 muusikapala, sealhulgas ka varasemalt avaldatud singlid "That's Hilarious", "Smells Like Me", "I Don't Think That I Like Her" ja "Left and Right" (koostöös Jung Kookiga BTS-ist) ning hittsingel "Light Switch".

Charlie Puthi on karjääri jooksul pärjatud nelja Grammy nominatsiooni, kolme Billboardi muusikaauhinna, Kuldgloobuse nominatsiooni ja mitmete teiste muusikaauhindadega.

Sel sügisel võtab Puth ette "One Night Only" maailmaturnee, millega külastab nii Põhja-Ameerikat, Kanadat kui ka Euroopat.

Koos albumiga ilmus Puthil ka muusikavideo singlile "Loser", mille lavastas Phillip R. Lopez. Videos mängib Puth vanamoodsat Hollywoodi vesterni tegelaskuju.

Albumi "Charlie" lugude nimekiri:

"That's Hilarious"

"Charlie Be Quiet!"

"Light Switch"

"There's A First Time for Everything"

"Smells Like Me"

"Left and Right" (koostöös Jung Kookiga BTS-ist)

"Loser"

"When You're Sad I'm Sad"

"Marks on My Neck"

"Tears on my Piano"

"I Don't Think That I Like Her"

"No More Drama"