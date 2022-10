Põhja-Tallinn avaldas koos laululastega uue loo "C'est la vie"

Lugu "C' est la vie" räägib erinevatest valikutest elus ja asjaolust, et kõik tehtu tuleb ringiga tagasi, olgu see siis halb või hea.

"Elus on ka nii, et kõik otsused, mida täna teed, loovad sinu homse," sõnas bändi räppar Risto Vürst. "Nii võibki mõni otsus olla nagu pangetäis külma vett krae vahele nagu Jaanus Saks videos tunda sai."