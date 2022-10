A-Rühm avaldas värske singli "Reede"

"See on sõna, millel on alati positiivne ja vabastav vaib," ütles bändiliige Cool D.

"Vahel annab lõõgastus tunda kuni teisipäevani, siis tuleb nädala selgroog ja hakatakse jälle vaikselt lõõgastumisega pihta. Sellepärast tundubki, et osasid päevi pole üldse vaja, et võiks olla esmaspäev, puhkepäev ja siis üks suur reede," leiab Genka, et Eesti rahvas on lõõgastuja rahvas.

Loole valmis ka muusikavideo, mille režissöör on Sander Allikmäe. Video idee tekkis Allikmäe sõnul koostöös bändiga. "Genkal oli algusest peale idee nukuteatrist. Selle tarbeks lasime eraldi valmistada bändi liikmete nägudega eksklusiivsed nukud," rääkis Allikmäe ja lisas: "Video räägib loo sellest, kuidas aastatega bändiliikmed on leidnud uued töökohad ning oma vana hobi nurka visanud."

Siiski ühel ootamatul hetkel tuleb liikmete telefonile salapärane kutsung, mis annab käsu tegutseda ning meeskond uuesti formuleerida. "Kuid üks liikmetest on kadunud ning minnaksegi teda otsima ja video on veidi ootamatu lõpuga," avaldas režissöör.

1998. aastal alustanud neljaliikmeline hip-hop ansambel A-Rühm, kuhu kuuluvad Genka, Cool D, Kozy ja DJ Critikal, asus tänavu salvestama värsket muusikat ja sõlmis lepingu plaadifirmaga Sony Music Baltics. Nende viimane plaat "Leegion" ilmus aastal 2006.