Netsky esineb oktoobris Tartus kammivabrikus

Belgiast pärit Netsky ehk Boris Daenen'i tee muusikamaailma tippu algas 2009. aastal kui ta sõlmis lepingu plaadifirmaga Hospital Records. Edetabelite tippusid on ta sellest ajast vallutanud lugudega "Rio", "Come alive", "Work it out", "Thunder", "Let me hold you", "Love has gone" ja "Here with you".

Viimastel aastatel palju aega Los Angeleses veetnud Netsky annab peagi välja ka uue albumi. Ameerikas, vaikse ookeani idarannikul asuv linn on olnud tema sõnul suur inspiratsioon ning sellest tulenevalt hakkab album kandma ka nime "Palmtrees & Powerlines". Albumi esisingel "Téquila Limonada" ilmus 2018. aastal. Sellest ajast peale on Daenan reisinud ringi ning eksperimenteerinud erinevate muusikasuundadega.

Netsky'd saab taaskord puldi taga näha 22. oktoobril, kui peosari Grind läheb üle pika aja väljasõidule ning peatub Tartus. Tartusse kammivabrikusse sõidavad kaasa ka kodumaine trummi ja bassi trio Cartoon ning DJ-d MHKL x JAVÚ.