Carly Rae Jepsen avaldas uue singli

Loo produtseeris Kyle Shearer, kes töötas Jepseniga albumi "Dedicated" loo "Julien" juures, ja selle kirjutasid kahasse epsen, Shearer ja Nate Cyphert, vahendab Pitchfork.

Jepseni eelmine album "Dedicated" ilmus 2019. aastal. Uuel albumilt on ta seni avaldanud singlid "Western Wind", "Beach House", "Talking to Yourself" ja "Move Me" koos Lewis OfManiga.