Alika Milova avaldas videosingli "C'est La Vie"

Lugu sündis laulukirjutamise sessiooni käigus ühes maakodus, mille tarbeks Elias Hjelm Eestisse tuli. "C'est La Vie" loo meloodia sündis, rääkides Milovaga elust-olust, muusikast ja vanadest lugudest.

"Kummaline, aga mina ise kirjutasin need read. Kummaline sellepärast, et ma ei oska prantsuse keelt ja pole seda kunagi õppinud. Aga see laul kandis sellist prantsusepärast tuju ehk hakkasin Google'is otsima "ilusad prantsusekeelsed sõnad"," kirjeldas ta.

"Leitud sõnadest mõtlesin venekeelsed fraasid, mis omakorda tõlkisin Google translate'is prantsuse keelde. Ootamatult need fraasid riimusid omavahel ja mu Prantsuse lütseumis õppinud kitarrist Markus kontrollis sõnad üle. Eestikeelseid sõnu aitas kirjutada Põhja-Korea ja Kadri-Ann Mägi."

Alika sõnul räägib laul n-ö enda maailmas olemises. "Kuidas ma näen oma silmadega seda maailma, neid inimesi ja kuidas ma tunnen ennast. Iga inimene näeb seda maailma omamoodi ja iga inimene on eriline. Mina näen seda nii ... Ei tohi unustada, kes sa oled ja kust sa tuled."

Video tegi Shurik Zubra koos Rustam Subrakoviga, kes tunnistas, et filmimise ajal avas Milova end tema jaoks täiesti uuest küljest.

"Tal on kartmatu karakter ja see tegi meie koostöö liigagi ausaks. Tihti , kui pakud mingi idee välja, siis artist küsib – kas on vaja niimoodi teha, siis Alika lihtsalt jookseb kaadrisse sisse ja teeb isegi rohkem, kui mina küsin. Kas mulle meeldis teda filmida? Yes! Kas filmiksin tulevikus veel mõne video – definately!"