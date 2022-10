Lizzo kontserdil mängitud 200-aastane kristallflööt tõi kriitikapuhangu

"See on kristallist - ma nagu mängiksin veiniklaasiga, nii et olge kannatlikud minuga," lausus Lizzo flööti kätte võttes - muuhulgas on ta õppinud ka professionaalseks flöödimängijaks. Rahvas jäi vaikseks, kui Lizzo instrumenti mängima hakkas.

Lizzo oli tegelikult juba korra varem flööti mänginud, kui ta kongressi raamatukogu külastas. Kontserdil mängis lauljatar instrumenti põgusalt - vaid kaks pikka, erinevat nooti - ent see oli piisav, et rahvas hiljem vastuolu tekitada.

"Ma just twerk'isin ja mängisin James Madisoni 19. sajandi kristallflööti," oli Lizzo vaimustuses. "Me tegime täna õhtul ajalugu!"

Flööt tehti juba 1813. aastal ning see oli kingituseks Madisonile, USA toonasele diplomaadile. Flööt on osa maailma suurimast flöödikollektsioonist ning hetkel hoitakse seda USA kongressi raamatukogus Washingtonis.

"See saadab sõnumi, et meie pärand ja ajalugu on mõttetud ning millelgi, mida me armastame või millest me hoolime, pole väärtust," oli USA poliitik Matt Walsh pettunud.

USA advokaat Jenna Ellis lausus aga, et Madison oli orjapidaja ning küsis retooriliselt, kas rahvas ei peaks hoopis pärast sellist vahejuhtumit Lizzo "tühistama".

Vaata Lizzo flöödimängu siit: