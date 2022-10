Vedelema jäetud toidujäägid meelitavad rotid inimeste juurde

"Probleem on tegelikult üpris suur. Iga päev tuleb telefonikõnesid, kus erinevad korteriühistud ja eraisikud soovivad närilistele tõrjet, kuna nad on tunginud juba elamutesse ja neist on vaja vabaneda," kirjeldas Vahtra, kui kaugele on närilistega seotud probleemid arenenud.

Kuna ilmastik mõjutab ka rottide elutegevust, on Vahtra sõnul hoovides elavate näriliste suurim soov majadesse sooja saada. Siiski tõdes ta, et närilistel pole probleemi omale hoovi urge teha, nendesse toitu vedada ja ennast mugavalt sisse seada.

Enim meelitavad rotte inimeste juurde elama majade ümbrusesse jäetud toidujäägid. Vahtra sõnul on probleem peamiselt selles, et prügikonteinerid saavad täis ja prügi hakatakse nende kõrvale ladustama. "Seal, kus on toitu, on ka närilisi," tõdes ta, ning lisas, et selleks ajaks, kui prügivedaja jõuab, on prügikotid puruks kistud ja toitu on hakatud laiali vedama.

Kuna õues läheb päev-päevalt külmemaks, soovitab Vahtra inimestel eriti tähelepanelikult oma kodu ümbrust jälgida ning vajadusel spetsialistidega ühendust võtta.