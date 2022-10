Elektroonilise muusika festival Inwards avalikustas peaesinejad

Inwardsi peaesinejateks on Nikolajev ja Kenn-Eerik Kannike. Festivali teemaks on moonutused - püüdlus leida sisemist rahu ja tasakaalu ebastabiilses, sõjategevusest ja ebaõiglusest ümbritsetud maailmas.

"Nikolajev ja Kenn-Eerik Kannike on kaks muusikut, kes teevad Eestis elektroonilise muusikaga midagi täiesti omanäolist. Kenn on sound'i-meister, kes loob niivõrd sissetõmbavaid kordusi, et ära kaduda on enam kui lihtne. Helid jooksevad ümber pea, läbi keha ja põimuvad hingega kokku. Nikolajev kasutab aga müra, emotsionaalsust ja ekstreemsust, et kuulaja endaga kaasa viia. Nende kahe artisti loomingu tugev kontrast on miski, mis meile palju elevust tekitab," ütles festivali kunstiline juht Tristan Rebane.

Elektroonilise muusika täielikuks nautimiseks loodud festivalil kaasatakse publikut eriliste formaatidega, mis pakuvad seninägemata elamust. Üheks selliseks formaadiks ongi audiorännak. "Soovime pakkuda publikule midagi uut, mis aitaks eelhäälestuda ja luua sobiva vaimse ja füüsilise ruumi enda sisse vaatamiseks – inwards minemiseks, nagu ütleb ka festivali nimi," lisas Rebane.

Kenn-Eerik Kannike on produtsent ja helikunstnik, kes on aastaid tegutsenud põrandaaluses tantsumuusikaskeenel nii diskori kui ka produtsendina. Hetkel töötab ta Paide teatris helikunstnikuna.

Nikolajev (kodanikunimega Robert Nikolajev) on elektroonilise muusika produtsent, kes on alates 2016. aastast avaldanud viis lühialbumit erinevate plaadifirmade alt, millest nimekaim on Incienso. Ta on helikeelt kureerinud erinevatel näitustel ja etendustel ning oli ühtlasi ka ööklubi Lekker programmijuht.