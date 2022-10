Reketi "Palun puhka" esitluskontserdi üllatuskülaline on ansambel Pitsa

Reketi uue albumi "Palun puhka" Tallinna esitluskontserdi esimene üllatuskülaline on ansambel Pitsa. Kontsert toimub Reketi soolotuuri raames, kus lööb erikülalisena kaasa ka Ines.

Ansambel pitsa koosneb kolmest liikmsest: bändist 5Miinust tuntud Estoni Kohver, õhtu peategelane Reket ja muusik Boipepperoni. Pitsa debüütalbum "Calzone" ilmus möödunud aastal.

"Suur töö on tehtud ja käes on aeg kuuendat albumit ka Tallinnas esitleda. Nagu album, tuleb ka käesolev kontsert-show üsna teistsugune," vihjas Reket ning lubas, et kontsert tuleb midagi erakordset.

Õhtu erikülaline on Ines, kelle bändis mängib klahvpillidel Siim Mäesalu, kitarril Raul Ojamaa, basskitarril Viljar Norman ja trummidel Kaspar Kalluste. Kontserdil tuleb esitlusele mitmeid bändi tuntumaid hitte, nagu: "15 magamata ööd", "Põlen sinu ees" ja "Kus kulgeb kuu". Reket ja Ines esitavad kontserdit ka ühise loo.

Käesoleva aasta kevadel andis Reket välja oma kuuenda sooloalbumi "Palun Puhka", kus on kokku 13 lugu. "Palun puhka" sai ilmumisnädalal enimstriimitud albumiks Eestis. Albumi tuntuimate lugude sekka kuuluvad näiteks: "Kirsikivi", "Eikellegi ma", "Too mul lilli" ja "Natuke nii, natuke naa".