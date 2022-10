Rahel andis välja värske videosingli "Baby Blue"

Raheli sõnul on loo pealkiri inspireeritud sõnapaari eripärast. "Kui esimene osa baby on eraldiseisvana sooja olemusega hellitussõna, siis blue seevastu tekitab pigem külma tunde. Sellegipoolest täiendavad need üksteist ning kaasnevad emotsioonid on kõik igati oodatud."

"Lugu "Baby Blue" räägib sellest, kui igasugused maskid langevad ning sa tunned end elusa ja vabana. Usun, et sügaval sisimas otsime kõik seda tunnet. Soovime olla vastu võetud täpselt sellisena, nagu me oleme. Kõigi oma veidrustega," rääkis loo autor. "Seisame tihti enda ja armastuse vahel. On põnev mõelda, et igaühel meist on armastusest erinev arusaam - sellele ei olegi võimalik anda ühte universaalset vastust. Sõna armastus taga on minu jaoks tunne, mis on tegelikult sõnadesse tõlkimatu," lisas Rahel.

Uut singlit võib pidada justkui serenaadiks inimeste veidrustele ja vabadusele, mis tekib, kui saame olla täielikult meie ise, end peitmata. "Mina jumaldan inimeste veidrusi ja veidraid inimesi. Olen nii palju kordi avastanud, et igaühel on oma eriline essents ja mida rohkem selle tõelisel olemusel lastakse välja kumada, seda ligitõmbavam inimene on," rääkis laulja.

"Kurb, kuidas hirmud meilt aeg-ajalt rõõmu ja lapselikkuse röövivad. Mida rohkem räägib hääl meie peas, seda vähem räägime me ise. Ja sealt, kus hääl peas lõpuks vaikib, algabki armastus. Kõigi ja kõige vastu. "Baby Blue" on kirjutatud just sellest kohast ning seetõttu on see minu jaoks väga eriline lugu," selgitas Rahel loo tagamaid.

Värske muusikavideo võeti üles Los Angeleses ja selle ümbruses. "Osa tegevusest leidis aset ühe ägeda hulljulge kunstniku kodus, kes minu jaoks samuti sümboliseerib hästi laulu sõnumit ja tunnetust," teatas Rahel. Suurlinna tagasi kutsuvad teda seal elavad lähedased, kes ka kaugel koduse tunde tekitavad. "Võimalik, et lugu poleks kunagi sündinud, kui ma seda linna enda jaoks avastanud poleks. California õhus on palju vabadust!" lausus ta.