Lenna avaldas lühialbumi "Hoides sind"

"Sünnipäeval panin taas autos oma esimese albumi mängima ning üllatusega avastasin, et laulsin sellel plaadil nii nagu uutes lugudes. Tol hetkel tundus see mulle loomulik, kuid viimasel ajal olen pigem rokkinud ning Iirisega koostööd tehes pidin oma pehmemat poolt taas leidma – see ei tulnud esiti kergelt ja kohe naksti, tegin teistmoodi tööd oma häälega," rääkis Lenna uuest albumist.

"Mul on väga, väga hea meel, et sain lõpuks koostööd teha naisloojaga. Iiris on tõesti väga eriline naine. Pean tunnistama, et olen teda alati pisut kartnud, kuna ta on nii eriline, julge ja teistmoodi, aga pärast mitmendat kohtumist sain aru, et pole vaja karta – ta on nunnu, armas ja pisike nagu ma ise," selgitas Lenna.

"Kuigi muusika ja sõnad pärinevad Iirise sulest, siis mul on lihtne seda omaks võtta – Iiris on tabanud inimest, kellele ta on kirjutanud. Komplimendina Iirisele ja Samile võib öelda, et oleksin endale samasugused lood kirjutanud," sõnas artist.

"Lühialbumi nimilugu "Hoides sind" on emotsiooni mõttes täpselt selline lugu, mida ma tahan praeguses ajahetkes inimestega jagada – soovisin head tunnet edasi anda. Minule mõjub see nii, et kui loo mängima panen, siis tunnen end turvaliselt ja lootus tuleb mäe tagant välja. Praegu on seda vaja," lausus Lenna.

"Mu abikaasa arvates on "Hoides sind" ilusaim lugu, mis ta minu esituses kuulnud on. Ja kui ma suudan pärast kolme stuudioalbumit avaldada muusikat, mille puhul keegi (aga eriti lähedane inimene, kes saab olla üdini aus) ütleb, et see on minu ilusaim looming, siis ma tunnen, et olen õiget asja ajanud", oli lauljanna uhke.

"Kõigi kolme loo puhul on lüürika väga oluline. Iirisel on väga hea maitse, tunnetus ... kohati võib pealiskaudselt jääda mulje, et mõni tekst on keeruline, aga kui see ette võtta ja lugeda – nii palju ilusaid ja ajatuid mõtteid, mida kindlasti endaga igapäevaellu kaasa võtta," rääkis Lenna.

"Lenna on elav, kirglik ja uudishimulik. Lauldes täiuslikkuse poole püüdlev ja enese suhtes väga nõudlik," kommenteeris Vesik Lennat.

"Koostöö Lennaga tema uue EP kallal on olnud fantastiline! Tal on võimekust ja musikaalsust, et töötada nii erinevate stiilide ja helimaastikega, samas jäädes alati autentseks ning jagades ausalt enda vahetuid emotsioone. See pole arvatavasti mingi üllatus, et töötades koos Eesti andekamate artistidega, annab võimaluse produtseerida ka parimat muusikat," sõnas Iirisega koos Lenna lühialbumit produtseerinud Sam Richards.

Lenna viimane stuudioalbum "3X", mis jõudis mitmete erinevate muusikaedetabelite tippu, ilmus 2018. aasta detsembris ning see tõi talle ka Eesti muusikaauhindadelt "Aasta naisartisti" auhinna. Albumilt pärinev singel "Keeruta" (koostöös Nubluga) jõudis toona Spotify muusikaedetabelis esikohale.