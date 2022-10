Ansambel Arg Part: üritame mitte liiga tõsised olla

"Kindlasti pakkumisi tuleb - kutsutakse igasugustele erapidudele ka, aga me valime väga hoolega, kus me käime, sest meil on juhtunud küll seda, et oleme sattunud valesse kohta. Ilmselt kõik muusikud teavad seda tunnet," muigas ansambel.

"Päringule järgneb alati korralik selgitustöö," tõdes Arg Part, lisades, et mõnikord soovitakse näiteks, et nad mängiksid teiste ansamblite tuntuid lugusid, kuid Pihlak ja Ron-Kallaste mängivad siiski vaid enda loodud muusikat.

Ansambel sõnas, et nad kirjeldaksid end kui heas mõttes segast bändi. "Lollakaid momente on ikkagi piisavalt - me üritame mitte liiga tõsised olla," ütlesid nad. "Live-kogemused on higised," lisasid muusikud. "Rakvere funkfestil oleme teinud kahel aastal täiesti pöörased live'id."

"Plaadil on hoogsaid asju, on melanhoolsemaid asju ja ka täiesti rajusid asju," kommenteerisid nad enda äsja välja antud debüütplaati "Inkubaator".

"Muusikatööstuse standardite kohaselt ei ole praegu kindlasti kõige mõistlikum tegu 12-looline album välja anda, aga meid ei ole see huvitanud," rääkis Arg Part. "Mitte otseselt, et me tahaksime kuidagi vastuvoolu ujuda, aga meil on lihtsalt kujunenud nii, et me teeme muusikat täpselt nii, nagu me tahame."

"Kuulake soovitatavalt sellist muusikat, kus on päris pillid - need annavad eraldi hea feeling'u," soovitas ansambel lõpetuseks.