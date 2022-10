Eurovisioonil osalenud bänd Hatari esineb Tallinnas

Auhindadega pärjatud antikapitalistlik ja techno-düstoopiline etenduskunsti kollektiiv Hatari jõudis paljudeni peale 2019. aasta Eurovisiooni lauluvõistlust, kus bänd sidus oma osaluse aktiivselt poliitikaga, lehvitades Iisraelis toimunud võistlusel Palestiina lippu.

Hatari tuli kokku 2015. aastal Islandis Reykjavikis eesmärgiga kergitada katet neoliberaalse ühiskonna anomaaliat, kus iga inimelu minut on müügiks, peaasi, et võidujooksus jäädakse esimeseks.

Hatari sõnul on neil tugev seos Eestiga – asutajaliiga Matthias Haraldsson avalikustas, et teab Eestist ja meie muusikast üpriski palju, olles Tallinnat külastanud juba kooliajal. Siin olles guugeldas ta muuhulgas ka Arvo Pärti, kellest on nüüdseks saanud ta lemmikhelilooja.

Bändi soojendusesinejana lubab Kitty Florentine avada oma helimaastikega muinasjutulise maailma, kus kombineeruvad artisti õrn hääl ja jõuline instrumentaal. Kitty Florentine'i eesmärk on mängida kontrastidega, et luua ühine kogetav ruum, kus iga kuulaja saaks olla hetkes koos muusikaga.