Eesti produtsent ja DJ Merimell avaldas techno-singlile muusikavideo

Merimell, kes on ka tuntud Raadio 2 saate "Machine Nation" saatejuhina, andis välja muusikavideo techno-singlile "Breatharian".

Eesti techno-muusika DJ ja produtsent Merimell on valmis saanud uhiuue muusikavideoga tänavu suvel ilmunud singlile "Breatharian". Lugu ilmus maineka UK plaadifirma alt Moments in Time Records, kelle väljaandeid on mänginud tuntud techno-muusika nimed, nagu Amelie Lens, Alan Fitzpatrick, Kobosil ja Ellen Allien.

"Lugu ise valmis koroona ajal, kui üritusi ei toimunud ja kodust välja ei olnud mõtet ronida," lausus Merimell. Ta lisas, et sel ajal janunes ta pikkade ööde järele ning seega tuli ise oma janu kustutada. "Lugu on täis energiat, maitsekat kurjust ja kiireid kick'e."

"Midagi selle muusikavideo taolist pole veel Eesti underground-skeenes nähtud," kommenteeris Merimell, kelle muusikavideo tegemisel osales üle 40 inimese. "Naljakal kombel piisas kõige alustamiseks ainult ühest Facebooki postitusest," tutvustas ta, kuidas video tegemine alguse sai. "Selle kaudu viis tee Reece Mladjovi ja Bertan Cani juurde, kes said muusikavideo produtsentideks." Videos saab näha ka möödunud aastal superstaarisaates osalenud Diana Maria Toomingat.

"Breathariani" muusikavideo filmiti põhiliselt Tallinna techno-klubis Hall, Patarei vanglas ja Helitehases.