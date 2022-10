Rainer Ildi uus singel räägib ebatervislikest kinnisideedest

Rainer avaldas uue singli "Loose in the Head", mille sõnum keskendub ebatervislikele kinnisideedele.

Ildil ilmus eelmisel aastal album "Akimbo", mille läbivaks teemaks olid vaimse tervise probleemid ning muusik sõnas, et ka uus singel jätkab sarnase temaatikaga. ""Loose in the Head" annab kuulajatele mõista, et kupli all ei ole kõik ikka päris korras."

Ild jutustas, et algselt oli uuele singlile plaanis teha omapärane video, kus ta lasi end liikuva auto taha siduda ja selle järgi lohistada. "Kahjuks muusikavideo ei ilmunud, aga neid klippe saab näha live-etteastes 7. oktoobril Põhjala tehases," lausus ta.

Loo salvestas ja produtseeris Ild ise ning selle masterdas Minerva Pappi.

Kuula singlit "Loose in the Head" siit: