Coldplay lükkas solisti haigestumise tõttu kaheksa maailmaturnee kontserti edasi

Briti ansambel teatas teisipäeval, et peab Martini haigestumise tõttu lükkama edasi kaheksa maailmaturnee kontserti, mis pidanuks toimuma Brasiilias Rio De Janeiros ja Sao Paulos. Coldplay alustas "Music of the Spheres" turneed juba märtsis, kui anti kontsert Costa Ricas.

Ansambli sõnul nõudsid arstid, et Martin võtaks kolm nädalat tuuritamisest vabaks. "Vabandame kõigi brasiillaste ees, kellele pettumuse ja ebamugavusi valmistasime ning oleme väga tänulikud teie mõistva suhtumise eest praegusel keerulisel ajal, mis peame Chrisi tervise esikohale seadma," seisis ansambli ametlikus avalduses. "Oleme optimistlikud, et Chris naaseb pärast ettenähtud meditsiinilist pausi hea tervise juurde ja ootame peatset tuuri jätkamist."

Uued esinemiskuupäevad Brasiilias on veel selgumisel, kuid ansambel plaanib ärajäänud kontserdid anda 2023. aasta alguses. Tuleva aasta mais jõuab "Music of the Spheres" maailmaturnee ka Euroopasse.